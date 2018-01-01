Арештоване судно, яке заходило в анексований Крим, передадуть військово-морським силам

Наразі на борту судна знаходиться 3 тисячі тонн каустичної соди.

Вантажне судно Sky Moon, яке незаконно заходило в порт Криму і було затримане прикордонниками в українській частині Дунаю 30 листопада 2016 року, передадуть військово-морським силам України. Про це йдеться в сюжеті телерадіокомпанії Міністерства оборони «Бриз». Зараз судно стоїть в порту Рені. На його борту - 3 тисячі тонн



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Фото: dpsu.gov.ua

Наразі на борту судна знаходиться 3 тисячі тонн каустичної соди.

Вантажне судно Sky Moon, яке незаконно заходило в порт Криму і було затримане прикордонниками в українській частині Дунаю 30 листопада 2016 року, передадуть військово-морським силам України.

Про це йдеться в сюжеті телерадіокомпанії Міністерства оборони «Бриз».

Зараз судно стоїть в порту Рені. На його борту - 3 тисячі тонн каустичної соди, яку планують продати.

«Сода буде передаватися для реалізації і поповнення державного бюджету, а судно заплановане до передачі військово-морським силам України», - розповів Роман Мрочко, заступник військового прокурора Південного регіону України.

У березні 2017 року всім членам екіпажу Sky Moon заборонили в'їзд на територію України терміном на 15 років. Капітана-сирійця визнали винним у контрабанді, порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України і службовій підробці і наклали штраф майже 18,5 млн гривень, що становило 100% вартості товару і судна.

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