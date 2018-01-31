«Нічого особистого, лише бізнес». Світові бренди, які визнали «Кримнаш» (список)

Для DHL, Auchan, Reebok, Hyundai, Citroën окупований півострів є територією, де можна заробляти за будь-яких обставин

Американський гангстер Аль Капоне став відомим не лише своїми злочинами, але і влучними висловлюваннями. Саме йому належить знамените «Нічого особистого, лише бізнес». Схоже за таким принципом працюють і всесвітньовідомі компанії, які попри санкції ЄС та США продовжують заробляти на території окупованого Криму. Найгучнішим став скандал

Для DHL, Auchan, Reebok, Hyundai, Citroën окупований півострів є територією, де можна заробляти за будь-яких обставин

Американський гангстер Аль Капоне став відомим не лише своїми злочинами, але і влучними висловлюваннями. Саме йому належить знамените «Нічого особистого, лише бізнес». Схоже за таким принципом працюють і всесвітньовідомі компанії, які попри санкції ЄС та США продовжують заробляти на території окупованого Криму.

Найгучнішим став скандал з поставками турбін німецького концерну Siemens в окупований Крим. На початку липня минулого року видання Reuters повідомило про німецькі турбіни, які спочатку будувалися для російської Тамані, але потрапили на анексований півострів. Після розголосу ЄС заборонив постачання обладнання для інфраструктурних проектів в Криму і Севастополі.

Санкції щодо Росії та окупованого Криму були введені незабаром після анексії півострова в 2014 році. США, Євросоюз, Канада, окремі європейські та азіатські країни ввели обмеження щодо ряду російських фізичних осіб, банків і компаній.

Вашингтон заборонив американські інвестиції в Крим, імпорт і експорт товарів, послуг, технологій до окупованого півострова. Після цього світові платіжні системи Visa і MasterCard призупинили обслуговування карт російських банків, що працюють у Криму. З окупованого півострова пішли такі відомі компанії як Apple та Microsoft, Mc’Donalds та Zara. А хтось пішов, а потім вирішив повернутись…

Попри санкції відомі світові бренди знаходять шляхи їх обходу та збувають власний товар на окупованій території.

Поштовий оператор DHL

Німецький поштовий оператор DHL досі організовує доставку посилок і пошти в окупований Крим. Щоправда, робить це через партнерів. СБУ порушила кримінальну справу про можливу роботу DHL Express на території окупованого півострова.

Представники німецької компанії пояснюють, що у своїй роботі дотримуються міжнародних вимог у сфері торгівлі для всієї мережі DHL, проте через «кримське питання» робота на півострові має свою специфіку. Скористатися послугами німецької компанії можна у Севастополі, Керчі та Сімферополі. Інформацію про це не так давно було видалено з офіційного сайту компанії не тільки англійською, а й російською мовою.

У самому офісі компанії в Бонні не коментують роботу в окупованому регіоні, а також не розкривають інформацію про своїх партнерів на півострові. Тим часом в офісі севастопольського агента DHL роздають візитки з назвою «DHL Express Крим», а також з описом - «доставка вантажів і кореспонденції по Росії і за кордон».

Показовим є і те, що компанія на своєму сайті у переліку міст для відправлення пошти вже визнала Сімферополь частиною Російської Федерації.

Поштовий оператор DHL визнав Сімферополь російським містом (для збільшення натисніть на зображення)

Супермаркети Auchan

Французька мережа супермаркетів продовжила працювати в окупованому Криму і тепер завозить продукцію для своїх магазинів через Керченську паромну переправу, що є прямим порушенням секторальних санкцій ЄС.

У квітні 2017 року прокуратура Автономної Республіки Крим (Україна) порушила кримінальне провадження за фактом роботи на півострові магазинів французької торгової мережі. Результати прокурорського розслідування були передані в Єврокомісію.

Старший віце-президент Auchan Holding з комунікацій Антуан Перно в інтерв'ю RNS заявив: «Ми ухвалили рішення, що продовжимо пропонувати деякі життєво важливі продукти населенню Криму, зокрема продукти харчування, також ми не будемо скорочувати кількість робочих місць». Крім того Перно зазначив, що робота Auchan в окупованому Криму не порушує санкцій, адже кримські активи компанії після анексії Криму були перереєстровані на російську юридичну особу - ТОВ «Ашан». «Російські ритейлери, що діють по франшизі, підкоряються законодавству Російської Федерації, а не законодавству Європейського союзу», - пояснюють в прес-службі Auchan Holding.

Ніяких наслідків для французької компанії кримінальна справа, порушена прокуратурою Автономної Республіки Крим, не мала.

На російській сторінці французької торгової мережі супермаркет в окупованому Криму показаний у переліку російських, а не українських торгових точок. (для збільшення натисніть на зображення)

Як кримчанам продають H&M та Mango

З кримського ринку пішли кілька десятків відомих брендів. Зокрема, популярний у світі моди продавець одягу - іспанська група Inditex заморозила відкриття в сімферопольському торговому центрі «Меганом» магазинів Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti і Oysho. Також стали недоступними для споживачів окупованого Росією півострова товари під брендами Ecco і Geox.

Ще в квітні 2014 року з окупованого Криму пішла компанія MTI бізнесмена Володимира Цоя (бренди Інтертоп і Plato). Також у Криму закрилися три магазини, що входили в данську мережу товарів для будинку Jysk.

Проте кримських модниць санкції не лякають, бо спосіб отримати бажані речі відомих брендів таки знайшовся. Наприклад, на російських форумах охочим радять робити замовлення одягу на офіційних російських сторінках відомих брендів, зокрема H&M та Mango.

«Доставка 199 рублів додому та 99 рублів на пошту. Замовляю у Сімферополь регулярно», - пише відвідувачка форуму.

«Главком» перевірив, дійсно, на російських версіях сайтів модних марок є функція замовлення товару. Принаймні, одяг H&M без проблем можна доправити на пошту у Севастополь. Система сама пропонує правильну адресу та поштовий код окупованого Севастополя і сама вказує його як частину Російської Федерації.

Російський H&M пропонує надіслати товари у Севастополь, який вважає частиною РФ (для збільшення натисніть на зображення)

Так само на офіційному російському сайті бренду Mango можна замовити одяг або взуття до окупованого Криму, який вже автомативно вважається частиною РФ.

На форумах радять під час замовлення вказувати замість Автономної Республіки Крим, яка не завжди є в переліку регіонів Росії, Краснодарський край. В такому разі замовлення на сайті відбувається.

Марка одягу Mango також «приписала» окупований Крим Росії (для збільшення натисніть на зображення)

Росіяни винайшли й інший спосіб забезпечувати захоплений півострів одягом. Нещодавно у Криму запрацювали декілька магазинів під брендом Zara City. Проте виявилося, що мова йде про шахрайство. В компанії Inditex, яка є власником бренда Zara, відзначили, що группа «Басс-Інвест» незаконно використовує ім'я та символіку бренда.

Як пише RNS з посиланням на менеджера російської групи «Басс-Інвест», що представляє Zara City, бренд Zara розвивається на території Росії в двох форматах: у містах-мільйонниках Inditex розвиває власну мережу, а бренд Zara City був створений, щоб розвивати партнерську мережу в малому форматі в невеликих містах. За його словами, проект працює в РФ більше року, під брендом Zara City відкриті вже близько десяти магазинів. «У нас Крим охоплений, Кавказом зараз щільно займаємося, Казахстаном», - додали представники Zara City. Однак група Inditex повідомила, що не працює за системою франшизи в Росії і продає товари тільки через власні магазини. У компанії повідомили, що застосовують юридичні заходи щодо спритних росіян, що вирішили заробляти на всесвітньовідомих торгових марках на окупованій території.

… Adidas та Reebok

Цікава історія зі спортивними брендами в окупованому Криму. Нещодавно розгорівся скандал щодо присутності Adidas на захопленому росіянами півострові. «Adidas дотримується чинного законодавства», - лаконічно відреагували в прес-службі спортивного концерну, не пояснивши, яким саме чином він це робить. На початку січня повідомлялось, що на сайті Adidas вказані адреси офіційних магазинів в окупованому Криму. При цьому про приналежність півострова конкретній країні не вказувалось.

Офіційні магазини Adidas у Криму є, проте чий Крим компанія завбачливо не вказує (для збільшення натисніть на зображення)

Схожу тактику невизнання Криму російським, попри розміщення магазинів на території окупованого півострова використовує бренд Reebok, який є дочірнім для компанії Adidas. Офіційні магазини бренда вказані на карті лише на російській сторінці Reebok, в українській версії ці торгові точки не висвічуються. Приналежність Криму не вказана.

Офіційні магазини Reebok на окупованому півострові (для збільшення натисніть на зображення)

На українській сторінці бренда магазини Reebok не вказані (для збільшення натисніть на зображення)

Hyundai, Citroën, Renault…

На початку року окрім Adidas у торгівлі з окупованим Кримом міністр закордонних справ України Павло Клімкін звинуватив відому марку автомобілів Volkswagen. «Бренди концерну дотримуються санкцій... Протилежні оцінки викликають у нас подив», - відреагували у прес-службінімецького автогіганта.

Також прокуратура Криму порушила кримінальну справу проти автомобільної компанії Peugeot у зв'язку з діяльністю її представництв на захопленому Росією українському півострові.

Деякі видання ще у 2016 році писали, що в окупований Крим з території Росії постачаються автомобілі Great Wall, Geely, Kia, Nissan, Citroen (реалізуються через офіційні дилерські центри в Сімферополі і Севастополі). На січень 2016 року офіційні дилерські центри в Криму є у таких відомих міжнародних автокорпорацій як Hyundai, Peugeot, Volkswagen, Аudi, Nissan, Skoda.

Цю інформацію не складно перевірити на офіційних сайтах компаній у мережі.

На російських сайтах компаній Peugeot, Hyundai, Citroën, Renault вказані офіційні дилери автівок в окупованому Криму.

Peugeot пропонує придбати авто в окупованих Сімферополі та Севастополі (для збільшення натисніть на зображення)

Така сама картина у Renault… (для збільшення натисніть на зображення)

Hyundai досі продає свої автівки у Сімферополі (для збільшення натисніть на зображення)

А ось Citroën не приховує того, що вважає Сімферополь містом на території РФ (для збільшення натисніть на зображення)

Японський автоконцерн Toyota також не заперечує, що постачає свою продукцію на окуповану територію Криму. Хоч на офіційному російському сайті марки Криму немає у переліку регіонів, в яких можна придбати авто, проте у мережі можна знайти безліч сайтів, які пропонують купити нові авто відомого японського бренда.





Toyota знайшла свій спосіб торгівлі в окупованому Криму. Там бренд представляють маловідомі фірми (для збільшення натисніть на зображення)

Проте це не єдиний доказ - порушення санкцій Toyota були зафіксовані російською податковою службою. Відзначалося, що в 2015 році для керівництва так званого «Кримського федерального університету», який до анексії був Таврійським національним університетом, купили Toyota Camry.

Контракт був укладений з ТОВ «СП «Бізнес Кар», співзасновником якої за даними російської податкової є резидент Японії «Тойота Цусе Корпорейшн», що входить до групи компаній японського автовиробника.

У мережі є десятки сайтів, які пропонують купити автівки у Mercedes-Benz (для збільшення натисніть на зображення)

Офіційне представництво марки Mercedes закрилося в окупованому Криму, але там також можна знайти дилерів, які продають нові авто цієї марки.

Юлія Тунік, «Главком»