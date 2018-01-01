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    Арештованому Росією кримськотатарському активісту, що потрапив до реанімації, відмовляють у меддопомозі

    Бекіра Дегерменджі тримають у медсанчастині СІЗО, проте лікарі його не відвідують
    Затриманому в окупованому Російською Федерацією (РФ) Криму кримськотатарському активісту Бекіру Дегерменджі не надають належну медичну допомогу. Про це РБК-Україна повідомила його донька Мавіле Дегерменджі. «За словами адвоката, до нього не заходять лікарі СІЗО, хоч він і лежить в медсанчастині. Хоча коли він був в лікарні, лікарі сказали,
    • Сьогодні, 19:53
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    Бекіра Дегерменджі тримають у медсанчастині СІЗО, проте лікарі його не відвідують

    Затриманому в окупованому Російською Федерацією (РФ) Криму кримськотатарському активісту Бекіру Дегерменджі не надають належну медичну допомогу. Про це РБК-Україна повідомила його донька Мавіле Дегерменджі.

    «За словами адвоката, до нього не заходять лікарі СІЗО, хоч він і лежить в медсанчастині. Хоча коли він був в лікарні, лікарі сказали, що йому потрібна реабілітація, кожен день необхідно вимірювати тиск, через кожні 10 днів брати кров на аналізи, але нічого цього лікарі СІЗО не роблять», - повідомила дівчина.

    Засідання у справі Дегерменджі відбулося вчора, 12 січня. Йому продовжили арешт на два місяці.

    «Стан у нього важкий і кожен виїзд на суд погіршує ситуацію, тому що по-перше, це стрес, а по-друге, суди проходять на другому поверсі і йому важко підніматися на поверх, він починає задихатися», - додала Мавіле.

    Нагадаємо, 14 грудня Дегерменджі потрапив до реанімації. Чоловіка утримували у СІЗО Сімферополя. Дегеременджі затримали 23 листопада під час обшуків. Також були затримані активісти національного руху Асан Чапух і Кязім Аметов та інші. В той день після затримання окупантами померла активіст кримськотатарського руху Веджіє Кашка.

    Раніше повідомлялося, що у Криму погіршилася ситуація з правами людини.

    Водночас Міністерство закордонних справ закликало Росію звільнити Дегерменджі.


    суд СІЗО активісти
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