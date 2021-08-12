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    Арестович запропонував законодавчо розділити поняття «російський» і «руський»

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    Олексій Арестович:&nbsp;Я волів би, щоб зібралися серйозні експерти, а не законотворці, і нарешті вирішили &ndash; як розвивати&nbsp; і підтримувати українську мову - Арестович запропонував законодавчо розділити поняття «російський» і «руський»
    Олексій Арестович: Я волів би, щоб зібралися серйозні експерти, а не законотворці, і нарешті вирішили – як розвивати  і підтримувати українську мову
    Скріншот фото: відео «Україна 24»

    Чиновник назвав себе противником мовного закону «у його нинішній інтерпертації»

    «Необхідно на законодавчому рівні розмежувати поняття «російський» і «руський», а також визнати, що руська культура і мова кодифікована в Україні. Таку думку в ефірі «Україна 24» висловив радник голови Офісу президента Андрія Єрмака і речник української делегації у Тристоронній контактній групі у Мінську Олексій Арестович у відповідь на пропозицію мовного омбудсмена Тараса Кременя українцям, які незадоволені життям в Україні чи мовним законом, виїхати в іншу державу.

    «До речі, вона (руська мова – ред.) виникла в Україні, і це наша історична мова, така ж як українська...Я з паном Кременем точно не згоден. Я противник мовного закону у його нинішній інтерпретації. Думаю, що він сказав це в емоційному запалі, все ж не він вирішує, кому збирати речі», – наголосив радник голови ОП.

    Арестович вважає однією з найбільших помилок те, що в Україні досі тривають культурні війни. «Моя політика проста: українській мові – підтримку, решті – свободу, вільне спілкування і використання, це гарантовано Конституцієї України», – підкреслив він.

    Щодо квот на радіо і телебаченні, то радник голови Офісу президента вважає це питання складним.

    «Я волів би, щоб зібралися серйозні експерти, а не законотворці, і нарешті вирішили – як розвивати і підтримувати українську мову. Тому що (лунає – ред.) багато псевдоукраїнської тріскотні, а, скажімо, реальної школи перекладу нема. Для мене розвиток української культури, кіно – це не квотування і не переслідування штрафами, а створення національного контенту. В це треба вкладатися», – наголосив Арестович.

    В українській мові поняття «руський» (що стосується давньої Русі і її духовної спадщини) чітко відрізняється від поняття «російський» (що стосується Росії).

    Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь різко відповів українцям, які незадоволені життям в Україні чи мовним законом.

    Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року. 16 липня 2021-го почали діяти норми, які регулюють використання мови у сфері культури.

    Нагадаємо, що раніше Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й». Пізніше він пояснив, чому матюкався у соцмережі.

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    Теги: мова політика речі радник Тарас Кремінь Олексій Арестович
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    Арестович запропонував законодавчо розділити поняття «російський» і «руський»