Азербайджан заявив про відступ вірменської армії з частини позицій в Карабасі

В Єревані та Степанакерті цю інформацію поки не прокоментували

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що збройні сили Вірменії залишають позиції на Ходжавендському напрямку в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Азербайджану.

Зазначається, що в Єревані та Степанакерті цю інформацію поки не прокоментували.

У Міноборони поінформували, що Азербайджанська армія продовжує наступ вглиб території конфлікту.

«На цьому напрямку фронту завдано шкоди вогнем по позиціях супротивника. Противник, що зазнав великих втрат, втік, залишивши деякі рубежі», – заявили в міністерстві.

Як повідомлялося 8 листопада, Вірменія спростувала взяття Азербайджаном ключового міста Карабаху.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

Нагадаємо, президент Азербайджану назвав умову для завершення війни в Нагірному Карабасі.

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