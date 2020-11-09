  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Азербайджан заявив про відступ вірменської армії з частини позицій в Карабасі

    • Розсилка
    Азербайджанська армія продовжує наступ вглиб території конфлікту - Азербайджан заявив про відступ вірменської армії з частини позицій в Карабасі
    Азербайджанська армія продовжує наступ вглиб території конфлікту

    В Єревані та Степанакерті цю інформацію поки не прокоментували

    Міністерство оборони Азербайджану заявило, що збройні сили Вірменії залишають позиції на Ходжавендському напрямку в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Азербайджану.

    Зазначається, що в Єревані та Степанакерті цю інформацію поки не прокоментували.

    У Міноборони поінформували, що Азербайджанська армія продовжує наступ вглиб території конфлікту.

    «На цьому напрямку фронту завдано шкоди вогнем по позиціях супротивника. Противник, що зазнав великих втрат, втік, залишивши деякі рубежі», – заявили в міністерстві.

    Як повідомлялося 8 листопадаВірменія спростувала взяття Азербайджаном ключового міста Карабаху.

    Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

    15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

    Нагадаємо, президент Азербайджану назвав умову для завершення війни в Нагірному Карабасі.

    Читайте також:
    Міноборони армія Азербайджан Вірменія воєнний стан населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies