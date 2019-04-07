Учасникам наступу на Тріполі загрожує міжнародний трибунал - прем'єр Лівії



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Прем'єр-міністр лівійського уряду національної згоди Фаїз Сарадж

Прем'єр закликав міжнародне співтовариство «не підтримувати спроби Хафтара перетворити Лівію у військову державу»

Всім учасникам наступу на Тріполі загрожує міжнародний трибунал . Про це заявив прем'єр-міністр лівійського уряду національної згоди Фаїз Сарадж.

Прем'єр уточнив, що під трибунал потраплять всі учасники Лівійської національної армії під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара.

«Ми подамо позови проти всіх учасників військових операцій в лівійські і міжнародні суди» - сказав Фаїз Сарадж.

Також він закликав міжнародне співтовариство «не підтримувати спроби Хафтара перетворити Лівію у військову державу». Крім того, він зазначив необхідність загальної мобілізації, яка необхідна для протистояння Хафтару.

Також в кабміні Лівії відзначили, що підтримують зусилля ООН по вирішенню конфлікту.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Великої сімки заявили у п'ятницю, що вони рішуче виступають проти військових дій у Лівії, і застерегли командира східної частини країни фельдмаршала Халіфа Хафтара від продовження наступу на столицю Тріполі.

Як відомо, 5 квітня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.

Раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

У березні ЗМІ повідомляли, що Росія відправила до Лівії 300 найманцівприватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.

Джерело: РБК-Україна