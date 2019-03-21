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    Через аварію кілька десятків будинків у Києві залишилися без води (адреси)

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    Через аварію кілька десятків будинків у Києві залишилися без води (адреси)

    Київводоканал планує за добу ліквідувати пошкодження

    Сьогодні, 21 березня, через аварію на мережі відсутнє водопостачання на вулиці Танкістів у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Танкістів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Дивіться графік планових відключень водопостачання цього тижня у Києві.

    До слова, «Київводоканал» розпочав роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.

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