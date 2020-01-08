Атака Ірану на військову базу США: є постраждалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад

Громадяни Іраку постраждали при атаці на військову базу США

В результаті ракетного удару по військовій базі Аль-Асад постраждали громадяни Іраку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в іракській службі безпеки.

Число постраждалих і їх стан не уточнюється.

У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

Читайте також:

Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.