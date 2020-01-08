Білий дім готує звернення Трампа до народу після атак Ірану



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Президент США Дональд Трамп, 3 січня 2020 року Фото: АР

В даний час лідер США проводить зустріч з радниками, в числі яких глава Пентагону

Білий дім веде термінову підготовку для звернення президента США Дональда Трампа до американського народу після атак Ірану на військові об'єкти Сполучених штатів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела.

В даний час лідер США проводить зустріч з радниками, в числі яких глава Пентагону Марк Еспер і держсекретар Майк Помпео.

Точний час звернення Трампа до народу на даним момент невідомо.

У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

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Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.