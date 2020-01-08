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    Білий дім готує звернення Трампа до народу після атак Ірану

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    Президент США Дональд Трамп, 3 січня 2020 року - Білий дім готує звернення Трампа до народу після атак Ірану
    Президент США Дональд Трамп, 3 січня 2020 року
    Фото: АР

    В даний час лідер США проводить зустріч з радниками, в числі яких глава Пентагону

    Білий дім веде термінову підготовку для звернення президента США Дональда Трампа до американського народу після атак Ірану на військові об'єкти Сполучених штатів.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела.

    В даний час лідер США проводить зустріч з радниками, в числі яких глава Пентагону Марк Еспер і держсекретар Майк Помпео.

    Точний час звернення Трампа до народу на даним момент невідомо.

    У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

    За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

    Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

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    Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

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