У Білому домі відреагували на обстріл бази США в Іраку

Дональда Трампа проінформували про напад на американську базу в Іраку

Прессекретарка Білого дому Стефані Грішем повідомила, що адміністрація США знає про повідомлення щодо атаки на базу США в Іраку.

Про це вона написала в Twitter.

Раніше повідомлялося, що по військовій базі, на якій розташовані військові США в Іраку, завдано ракетного удару.

«Президента поінформували про це. Він уважно стежить за ситуацією і консультується зі своїми радниками з національної безпеки», — йдеться в заяві Грішем.

