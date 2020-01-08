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    У Білому домі відреагували на обстріл бази США в Іраку

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    У Білому домі відреагували на обстріл бази США в Іраку

    Дональда Трампа проінформували про напад на американську базу в Іраку

    Прессекретарка Білого дому Стефані Грішем повідомила, що адміністрація США знає про повідомлення щодо атаки на базу США в Іраку.

    Про це вона написала в Twitter.

    Раніше повідомлялося, що по військовій базі, на якій розташовані військові США в Іраку, завдано ракетного удару.

    «Президента поінформували про це. Він уважно стежить за ситуацією і консультується зі своїми радниками з національної безпеки», — йдеться в заяві Грішем.

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

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    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

    Ірак США Іран обстріл
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