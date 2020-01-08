У Білому домі відреагували на обстріл бази США в Іраку



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Дональда Трампа проінформували про напад на американську базу в Іраку

Прессекретарка Білого дому Стефані Грішем повідомила, що адміністрація США знає про повідомлення щодо атаки на базу США в Іраку.

Про це вона написала в Twitter.

Раніше повідомлялося, що по військовій базі, на якій розташовані військові США в Іраку, завдано ракетного удару.

«Президента поінформували про це. Він уважно стежить за ситуацією і консультується зі своїми радниками з національної безпеки», — йдеться в заяві Грішем.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — Stephanie Grisham (@PressSec) 7 січня 2020 р.

Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

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Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.