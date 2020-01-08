В Ірані назвали атаку на бази США в Іраку помстою за вбивство Сулеймані
Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану
Ракетні удари по військових базах в Іраку, на яких розміщені американські військові, є помстою за вбивство глави іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймані.
Про це повідомляє іранське Press TV.
«Перші кадри Корпусу вартових ісламської революції показують іранські ракети, що летять на авіабазу Аль-Асад в Іраку у відповідь на вбивство генерала Сулеймані», - йдеться в Twitter-акаунті телекомпанії.
LIVE JUST IN PRESS TV EXCLUSIVE First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination. #GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination https://t.co/JZGy7dIwa7— Press TV (@PressTV) 7 січня 2020 р.
Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.
«Корпус вартових Ісламської революції» — військова гілка виконавчої влади Ірану, існує паралельно зі збройними силами країни та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.
У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.
За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.
Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.
Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.
Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.