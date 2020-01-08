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    В Ірані назвали атаку на бази США в Іраку помстою за вбивство Сулеймані

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    3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу &laquo;Аль-Кудс&raquo; КВІР Касем Сулеймані - В Ірані назвали атаку на бази США в Іраку помстою за вбивство Сулеймані
    3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані

    Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану

    Ракетні удари по військових базах в Іраку, на яких розміщені американські військові, є помстою за вбивство глави іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймані.

    Про це повідомляє іранське Press TV.

    «Перші кадри Корпусу вартових ісламської революції показують іранські ракети, що летять на авіабазу Аль-Асад в Іраку у відповідь на вбивство генерала Сулеймані», - йдеться в Twitter-акаунті телекомпанії.

    Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

    «Корпус вартових Ісламської революції» — військова гілка виконавчої влади Ірану, існує паралельно зі збройними силами країни та відповідає за захист Ісламської революції та її звершень.

    У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

    За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

    Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

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    Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

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