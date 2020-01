В Ірані назвали атаку на бази США в Іраку помстою за вбивство Сулеймані

Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану

Ракетні удари по військових базах в Іраку, на яких розміщені американські військові, є помстою за вбивство глави іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє іранське Press TV.

«Перші кадри Корпусу вартових ісламської революції показують іранські ракети, що летять на авіабазу Аль-Асад в Іраку у відповідь на вбивство генерала Сулеймані», - йдеться в Twitter-акаунті телекомпанії.

LIVE JUST IN PRESS TV EXCLUSIVE First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination. #GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination https://t.co/JZGy7dIwa7