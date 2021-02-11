Аудитори поставили поганий діагноз Державному фонду регіонального розвитку

За 2018-2019 роки і I півріччя 2020 року вартість 83 інвестиційних проєктів, які потрапили у дослідження аудиторів, подорожчали на 1,92 млрд грн.

Кошти ДФРР комплексно не вирішують питання розвитку регіонів України – висновки аудиторів

Протягом 2018-2019 років і I півріччя 2020 року місцева влада повернула до бюджету 2 млрд грн невикористаних коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Загалом же за цей період було виділено майже 10 млрд грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Держаудитслужби.

Серед причин, які вплинули, неякісний відбір проєктів з боку регіональних комісій.

Крім цього, аудитори дійшли висновків, що проєкти, які фінансувалися за рахунок коштів ДФРР, стосувалися вирішення нагальних проблем регіонів – проведення капітальних ремонтів та реконструкція приміщень закладів освіти і охорони здоров’я. При цьому ресурси Державного фонду регіонального розвитку спрямовані на розкриття внутрішнього потенціалу регіонів, міжрегіональної кооперації, співробітництво громад і стимулюванню підприємництва.

Таким чином, із усіх інвестиційних проєктів за 2018-2019 роки та I півріччя 2020 року (всього близько 2 тис. проєктів) лише один мав на меті створення інфраструктури індустріального парку у Новодністровську (Чернівецька область) на суму 3,1 млн грн.

«Як наслідок, фінансування та впровадження зазначених проєктів не сприяє розкриттю внутрішнього потенціалу регіонів, міжрегіональній кооперації, співробітництву громад, стимулюванню підприємництва, що ставить під сумнів досягнення мети спрямування коштів Фонду на фінансування інвестиційних програм і проєктів, які комплексно вирішують питання регіонального розвитку», – вважають аудитори.

Також у звіті Держаудитслужби зазначено, що численні випадки внесення змін до документації проєктів та врахування додаткових робіт, впливали на кінцеве здорожчання будівництва об’єктів. Зокрема, вартість 83 проєктів, які потрапили у дослідження аудиторів, подорожчали на 1,92 млрд грн.