Верховний Суд відхилив позов про санкції проти телеканалів Медведчука

Суд ухвалив рішення за двома позовами громадян, які оскаржують указ президента Володимира Зеленського

Касаційний суд у складі Верховного Суду відмовив у відкритті провадження за однією з позовних заяв про визнання протиправним і скасування указу президента Володимира Зеленського про введення рішення РНБО про санкції проти трьох телеканалів, а за другим подібним позовом встановив для позивача термін для усунення недоліків.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Відзначається, що сьогодні Касаційний суд ухвалив рішення у справах №9901 / 22/21 і №9901 / 23/21 за позовами громадян, які оскаржують відповідний указ глави держави.

«Постановою в справі № 9901/22/21 позовну заяву громадянина залишено без посування і встановлено позивачу строк із дня вручення цієї постанови для усунення недоліків. Рішення мотивоване тим, що позивач не навів обґрунтування про порушення оскаржуваним указом прав, свобод та інтересів, для захисту яких він звернувся до суду. Крім того, позивач не конкретизував підстави для залучення РНБОУ, ТОВ Новини 24, ТОВ Телерадіокомпанія 112 ТВ, ТОВ Нові комунікації до участі в справі в якості третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору на стороні відповідача», – йдеться в повідомленні.

Крім того, постановою в справі №9901 / 23/21 відмовлено у відкритті провадження за позовом громадянина про визнання протиправним і скасування зазначеного указу.

Суд зазначив, що фактично зміст позовної заяви свідчить про те, що «воно подано в інтересах і на захист прав інших осіб - юридичних осіб, які, за твердженнями позивача, є власниками телеканалів».

Також у суді поінформували, що 8 лютого отримали ще один позов з подібними позовними вимогами (справа №9901 / 26/21), ВСУ повинен вирішити питання про відкриття провадження протягом п'яти днів із дня надходження до адміністративного суду позовної заяви (ч.8 ст.171 КАС України).

Як відомо, 4 лютого Верховний суд отримав два позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів – 112, NewsOne та Zік.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що санкції проти телеканалів нардепа Тараса Козака були введені, щоби зберегти Україну.

Посли країн «Великої сімки» підтримали закриття каналів «112 Україна», NewsOne і Zік.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.