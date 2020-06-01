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    Стрілянина у Броварах: під арешт відправили вже 20 учасників розбірок

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    Фігурантів справи взято під варту без права застави - Стрілянина у Броварах: під арешт відправили вже 20 учасників розбірок
    Фігурантів справи взято під варту без права застави
    Фото: Арсен Аваков, Facebook

    Суд продовжує обрання запобіжного заходу фігурантам справи

    Станом на ранок 1 червня суд взяв під арешт 20 фігурантів справи щодо стрілянини у Броварах.

    Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

    «Отже на зараз, 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й. 2 особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі — організатори злочину», - написав глава МВС.

    Слідство триває.

    Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

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