Стрілянина у Броварах: під арешт відправили вже 20 учасників розбірок



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Фігурантів справи взято під варту без права застави Фото: Арсен Аваков, Facebook

Суд продовжує обрання запобіжного заходу фігурантам справи

Станом на ранок 1 червня суд взяв під арешт 20 фігурантів справи щодо стрілянини у Броварах.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

«Отже на зараз, 20 фігурантам справи щодо стрілянини у Броварах обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без застави. Ще одну справу суд розглядатиме о 10-й. 2 особам оголошено підозру заочно – до затримання. На черзі — організатори злочину», - написав глава МВС.

Слідство триває.

Нагадаємо, вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

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