Аваков прокоментував інформацію про свою відставку: заява завжди на столі
Арсен Аваков прокоментував інформацію про свою відставку
У мережі повідомили про можливий відхід міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у відставкуМіністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував theБабелюінформацію, що зʼявилася в деяких Telegram-каналах про його відставку.
«У цього президента моя заява про відставку буде завжди на столі», — повідомив міністр.
У кількох telegram-каналах, таких як «Записки пасквілянта» та «UN — сливы и грушы» увечері 11 вересня зʼявилися повідомлення про відставку Авакова.
У цих повідомленнях канали посилалися на власні джерела.
Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Аваков залишається на посаді міністра внутрішніх справ тимчасово під «персональну відповідальність» президента Володимира Зеленського.
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