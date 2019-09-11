Аваков прокоментував інформацію про свою відставку: заява завжди на столі



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Арсен Аваков прокоментував інформацію про свою відставку

У мережі повідомили про можливий відхід міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у відставку

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував theБабелю інформацію, що зʼявилася в деяких Telegram-каналах про його відставку.

«У цього президента моя заява про відставку буде завжди на столі», — повідомив міністр.

У кількох telegram-каналах, таких як «Записки пасквілянта» та «UN — сливы и грушы» увечері 11 вересня зʼявилися повідомлення про відставку Авакова.

У цих повідомленнях канали посилалися на власні джерела.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Аваков залишається на посаді міністра внутрішніх справ тимчасово під «персональну відповідальність» президента Володимира Зеленського.