Аваков розказав про підготовку плану з деокупації Донбасу

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Фото: Департамент комунікації МВС України

Міністр зазначив, що велику роль в реалізації плану грає інформаційна складова

У міністерстві внутрішніх справ України розпочато роботу над планом заходів з деокупації Донбасу.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Зазначається, що 10 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів засідання з головами всіх центральних органів виконавчої влади системи МВС.

Аваков заявив, що влітку повинен бути готовий план з деокупації Донбасу. «Вже влітку ми повинні мати цей документ на руках. Він буде охоплювати дві частини: підготовчу та практичну. Основна мета плану - звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу України, захист прав і свобод наших громадян», - сказав міністр.

Він зазначив, що велику роль в його реалізації грає інформаційна складова. «Ми повинні залучати громадськість до обговорення плану та інформувати населення на кожного його етапі», - підкреслив керівник МВС.

В свою чергу очільник робочої групи, радник міністра Іван Варченко наголосив, що робоча група виокремила всі виклики та загрози на тимчасово окупованих територіях. «Робоча група, яка працювала над цим планом, виявила всі виклики. Зокрема, кримінального, соціально-економічного характеру, пов’язані з веденням бойових дій, інформаційні, культурні та політичні. А також напрацювали шляхи їх подолання», - сказав Варченко.

Міністр наголосив, що всі представники центральних органів виконавчої влади та робоча група повинні детально опрацювати всі пункти плану та найближчим часом подати свої зауваження.

«Ми повинні бути готовими до того, що треба буде прийти на звільнену територію і відразу починати роботу. Кожен із наших підрозділів повинен її розуміти. В нас є вже подібний досвід на таких територіях і, як показує практика, дуже часто наші фахівці вирішують не лише питання безпеки, а навіть побутові проблеми місцевого населення», - сказав Аваков.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 10 травня обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном «дорожню карту» імплементації Мінських домовленостей та залучення миротворців ООН у окупованій частині Донбасу.