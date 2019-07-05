Аваков розповів, коли розсекретять державне оборонне замовлення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гриф «таємно» знімуть із значної кількості позицій державного оборонного замовлення

У наступному фіскальному році кількість засекречених позицій у державному оборонному замовленні буде суттєво скорочено.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Україна Арсен Аваков.

«Уже було сказано про необхідність зняття грифу «таємно» із значної кількості позицій державного оборонного замовлення, оскільки часто за цим грифом ховаються схеми. У РНБО нещодавно була проведена нарада і вирішено, що в наступному бюджеті відбудеться кілька разове скорочення по номенклатурі секретного державного оборонного замовлення», - сказав Аваков.

Він додав, що такий крок відкриє можливість проведення конкурсних закупівель.

«Це - складова абсолютно іншої філософії», - наголосив міністр.

Раніше повідомлялося, що військово-повітряні сили України отримають від ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» безпілотники АCS-3.