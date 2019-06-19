Українська армія отримає надшвидкі безпілотники АCS-3



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Безпілотник розроблявся три роки, пройшов випробування у 2018 році і українські військові його отримають вже у липні цього року

Новий безпілотний комплекс робили, як державне оборонне замовлення

Військово-повітряні сили України отримають від ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» безпілотники АCS-3.

Про це повідомив на прес-конференції в «Укрінформі» директор компанії Микола Топтун.

«Новий безпілотний комплекс був замовлений Збройними силами України за державним оборонним замовленням. Розроблявся він три роки і пройшов випробування у 2016-2018 роках. Комплекс буде передано у липні — значно раніше визначеного терміну», - сказав Топтун.

Він зазначив, що, з огляду на свої технічні можливості, тактичний безпілотний комплекс АCS-3 надасть українським військовим змогу здійснювати розвідку на якісно іншому рівні. У ході одного польоту безпілотник вагою 21 кг спроможний подолати відстань 2500 км, перебувати у повітрі він може до доби. Крейсерська швидкість — 120 км на годину, максимальна швидкість - 160 км.

У своєму класі швидкості - це найшвидший літак, якому немає аналогів у світі, сказав заступник директора з комерційних питань компанії «Скаетон» Роман Княженко. Він зауважив, що у світі є лише п'ять компаній-виробників, продукція яких має схожі показники. Проте за критерієм «ефективність-вартість» конкурентів у комплексу АCS-3 немає. Він висловив сподівання що, «наші пташки незабаром літатимуть по всьому світу». У цьому контексті фахівець поінформував, що представництва компанії вже відкрито у Канаді та ОАЕ.

Менеджер по роботі з ключовими клієнтами ТОВ «Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» Юлія Тарасенко зауважила, що у подальшому є плани збільшити тривалість польоту БпЛА з 24 годин до 32. Крім того, комплекс гарантовано зберігає техніку, зокрема, камери спостереження після зйомок ховаються всередину літака. Для БпЛА не потрібно особливої поверхні для запуску і посадки. Від розпакування і запуску потрібно два оператори і 15 хвилин. Всі ці чинники зацікавили іноземних партнерів, які мають намір придбати комплекс для моніторингу екологічної обстановки.

Учасники прес-конференції не назвали суму контракту і ЗС, посилаючись на державну таємницю. Водночас зауважили, що комплексами зацікавились військо-морські сили України та прикордонники.

Авіаційна виробнича компанія «Скаетон» була заснована групою інженерів і пілотів у 2006 році. Компанія розробляла та постачала замовникам до Європи, Північної Америки, країн Близького Сходу та пострадянського простору легкі спортивні літаки. З 2019 року має дозвіл на самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності, укладання контрактів за основним нинішнім профілем — постачання та розробка безпілотних авіаційних комплексів.