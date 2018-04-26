Авіація КНР знову проводить обльоти навколо Тайваню

Літаки стартували із різних аеродромів для «бойових військових тренувань»

Командування військово-повітряних сил КНР в своєму мікроблозі повідомило про те, що бойова авіація знову проводила польоти біля Тайваню. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. В даному обльоті брали участь винищувачі, літаки раннього оповіщення і попередження, літаки-розвідники і бомбардувальники Н-6К. При цьому літаки стартували із



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Літаки стартували із різних аеродромів для «бойових військових тренувань»

Командування військово-повітряних сил КНР в своєму мікроблозі повідомило про те, що бойова авіація знову проводила польоти біля Тайваню.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В даному обльоті брали участь винищувачі, літаки раннього оповіщення і попередження, літаки-розвідники і бомбардувальники Н-6К. При цьому літаки стартували із різних аеродромів для проведення «бойових військових тренувань».

Пекін виправдовує такий крок необхідністю «покращити свої спроможності захищати національний суверенітет і територіальну цілісність».

В середу очільник Офісу відносин із Тайванем КНР Ма Сяогуан заявив про те, що навчання поблизу Тайваню мають на меті послати чіткий сигнал для влади невизнаної Республіки Китай, що КНР готова приймати подальші кроки, якщо сепаратисти налаштовані і далі йти обраним курсом.

Нагадаємо, раніше Пекін заявив про те, що і надалі захищатиме територіальну цілісність країни. Критику із боку прем’єр-міністра Лі Кецяна викликали американські законодавчі ініціативи, які мають посилити контакти між США і невизнаною Республікою Китай (Тайвань).