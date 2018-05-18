Авіакатастрофа на Кубі: консул перевіряє наявність українців серед пасажирів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: WCN News Рятувальна операція на місці авіакатастрофи

На борту літака могли перебувати 104 людини

Консул України перевіряє наявність українців серед пасажирів літака, що розбився на Кубі 18 травня.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Авіакатастрофа на Кубі. Консул перевіряє інформацію, чи могли бути на борту Boeing 737 українців», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили .