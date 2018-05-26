Авіакатастрофа на Кубі: з'явилося відео падіння Boeing 737

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Камера спостереження зафіксувала падіння Boeing 737 після зльоту на Кубі

Камера спостереження, розташована недалеко від аеропорту Гавани імені Хосе Марті, зафіксувала момент падіння пасажирського літака Boeing 737-200 18 травня.

На відео видно, як повітряне судно фактично падає долілиць, виконуючи спіраль.

У катастрофі загинули 110 осіб з 113, що знаходилися на борту. Три жінки вижили, проте пізніше дві з них померли в лікарні.

Катастрофа сталася через кілька секунд, після того, як випущений в 1979 році Boeing 737-200 злетів для виконання місцевого рейсу державної кубинської авіакомпанії Cubana з аеропорту Гавани в Ольгин.

Літак був узятий Cubana в мокрий лізинг у мексиканського чартерного перевізника Global Air. Відразу після катастрофи мексиканська влада призупинили польоти авіакомпанії.

На даний момент слідчі виявили обидві чорні скриньки літака. Катастрофа стала другою за кількістю жертв в історії авіації Куби.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Пізніше влада Куби підтвердила загибель 110 осіб.

Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили.