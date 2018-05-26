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    Авіакатастрофа на Кубі: з'явилося відео падіння Boeing 737

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    Авіакатастрофа на Кубі: з'явилося відео падіння Boeing 737

    Камера спостереження зафіксувала падіння Boeing 737 після зльоту на Кубі

    Камера спостереження, розташована недалеко від аеропорту Гавани імені Хосе Марті, зафіксувала момент падіння пасажирського літака Boeing 737-200 18 травня.

    На відео видно, як повітряне судно фактично падає долілиць, виконуючи спіраль.

    У катастрофі загинули 110 осіб з 113, що знаходилися на борту. Три жінки вижили, проте пізніше дві з них померли в лікарні.

    Катастрофа сталася через кілька секунд, після того, як випущений в 1979 році Boeing 737-200 злетів для виконання місцевого рейсу державної кубинської авіакомпанії Cubana з аеропорту Гавани в Ольгин.

    Літак був узятий Cubana в мокрий лізинг у мексиканського чартерного перевізника Global Air. Відразу після катастрофи мексиканська влада призупинили польоти авіакомпанії.

    На даний момент слідчі виявили обидві чорні скриньки літака. Катастрофа стала другою за кількістю жертв в історії авіації Куби.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 18 травня, на Кубі розбився пасажирський літак Boeing-737. На борту, попередньо, знаходилися 104 людини. Пізніше влада Куби підтвердила загибель 110 осіб.

     Відомо, що повітряне судно розбилося незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Хосе Марті в Гавані.

    За інформацією ЗМІ, внаслідок авіакатастрофи на Кубі щонайменше троє людей вижили.

    ЗМІ катастрофа авіакатастрофа Куба літак Boeing
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