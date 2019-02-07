Авіакатастрофа над Ла-Маншем: знайдене тіло загиблого футболіста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час катастрофи загинули футболіст Еміліано Сала (ліворуч) та пілот Девід Ібботсон

Уламки літака, що зник два тижні тому над Ла-Маншем, знайшли біля Гернсі

Команда, яка займається пошуком тіл футболіста Еміліано Сала і пілота Девіда Ібботсона, дістала тіло з уламків літака на дні протоки Ла-Манш.

У відділі розслідування авіаційних аварій повідомили, що спеціалісти проводили спецоперацію за «складних умов».

Її здійснюють «у настільки достойний спосіб, наскільки це можливо», а родини загиблих постійно тримають у курсі справ, йдеться у повідомленні.

Уламки літака, що зник два тижні тому над Ла-Маншем, знайшли біля Гернсі.

Нагадаємо, літак Piper Malibu N264DB був на шляху з Франції до Кардіффу. На ньому 28-річний аргентинський нападник повертався до Великої Британії після короткої подорожі до свого колишнього клубу у Нанті. Туди він вирушив через два дні після того, як стало відомо про трансфер футболіста до клубу «Кардіфф сіті», що обійшовся у 15 мільйонів фунтів.

Джерело: ВВС Україна