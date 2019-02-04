На дні Ла-Маншу знайшли уламки зниклого літака з футболістом



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Літак зник з радарів 21 січня над Ла-Маншем в районі острова Гернсі, поблизу маяка Каскетс

Подробиці координатор приватної операції з пошуку літака Девід Мірнс повідомить 4 лютого

На дні протоки Ла-Манш були знайдені уламки легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського «Кардіффа» Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.

Про це у Twitter написав Девід Мірнс - координатор приватної операції з пошуку літака.

Мірнс не уточнив, чи вдалося знайти тіла, але зазначив, що сім'ям Сали та Ібботсона повідомили про виявлення уламків.

Мірнс пообіцяв зробити заяву в понеділок, 4 лютого.

Нагадаємо, легкомоторний літак, на борту якого були Еміліано Сала і пілот 21 січня вилетів з Франції до Уельсу, але за годину зник з радарів над Ла-Маншем в районі острова Гернсі, поблизу маяка Каскетс.

Поліція острова Гернсі повідомила, що літак запитував дозвіл на аварійну посадку, але зник з радарів на висоті близько 700 метрів.

Джерело: Європейська правда