  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На дні Ла-Маншу знайшли уламки зниклого літака з футболістом

    • Розсилка
    <p>Літак зник з радарів 21 січня над Ла-Маншем в районі острова Гернсі, поблизу маяка Каскетс</p> - На дні Ла-Маншу знайшли уламки зниклого літака з футболістом

    Літак зник з радарів 21 січня над Ла-Маншем в районі острова Гернсі, поблизу маяка Каскетс

    Подробиці координатор приватної операції з пошуку літака Девід Мірнс повідомить 4 лютого

    На дні протоки Ла-Манш були знайдені уламки легкомоторного літака, яким летіли аргентинський футболіст британського «Кардіффа» Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.

    Про це у Twitter написав Девід Мірнс - координатор приватної операції з пошуку літака.

    Мірнс не уточнив, чи вдалося знайти тіла, але зазначив, що сім'ям Сали та Ібботсона повідомили про виявлення уламків.

    Мірнс пообіцяв зробити заяву в понеділок, 4 лютого.

    Нагадаємо, легкомоторний літак, на борту якого були Еміліано Сала і пілот 21 січня вилетів з Франції до Уельсу, але за годину зник з радарів над Ла-Маншем в районі острова Гернсі, поблизу маяка Каскетс.

    Поліція острова Гернсі повідомила, що літак запитував дозвіл на аварійну посадку, але зник з радарів на висоті близько 700 метрів.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    авіакатастрофа літак розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ