В Україні до 12° тепла, вночі дощі: погода на 14 листопада 2026 року

У столиці вдень синоптики обіцяють 4–6° тепла

Після вчорашнього активного фронту з Італії вихідні в Україні розпочинаються спокійніше. Хмарно з проясненнями. Вночі помірні дощі пройдуть по всій країні, крім заходу, а вдень стане сухо, лише на крайньому півдні та південному сході очікуються невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, в Україні, крім заходу, вночі місцями пориви 15–18 м/с.

У західних та північних областях температура і вночі, і вдень 0–6° тепла, а на Закарпатті та в Карпатах вночі 2–7° морозу. На решті території 3–8° тепла, на сході та південному сході 7–12°.

Підйом води на річках заходу

14 листопада на річках Пруту, Серету, Сяну та Дністра (Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська області) очікується підвищення рівнів води на 0,3–1,3 м, на річках Закарпаття – на 0,8–1,8 м, а на Тисі (ділянка Вилок – Великий Бичків) і в нижній течії Боржави – на 1,5–2,5 м. Вода залишиться в межах русел, загрози негативних наслідків немає. Там, де пройдуть сильні зливи, можливий значний місцевий і схиловий стік та підтоплення знижених місць, стрімке підвищення рівнів на малих водотоках на 0,5–1 м.

Водночас на річках суббасейну Прип'яті (Волинська, Рівненська, Житомирська області), окремих річках басейнів Дністра, Сяну та Західного Бугу (Львівська, Волинська області) зберігатиметься низька осіння межень – з рівнями води, близькими до найнижчих за весь період спостережень. Оголошено III рівень небезпеки – коричневий.

Погода у Києві

У суботу, 14 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, по області вночі місцями пориви 15–18 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень 1–6° тепла; у Києві вночі 2–4°, вдень 4–6°.

Погода на 14–16 листопада

Найближчої ночі в більшості областей невеликі та помірні дощі, завтра вдень без опадів. Упродовж доби в західних та північних областях 0–6° тепла (на Закарпатті та в Карпатах вночі 2–7° морозу), на решті території 5–12° тепла. 15–16 листопада переважно без опадів, температура вночі 0–5° морозу, вдень 3–9° тепла.

Нагадаємо, 13 листопада активний атмосферний фронт з Італії приніс на захід країни сильні дощі зі снігом та ожеледицею, а на південь і в центр – тепло до 20°. Тепер опади слабшають, а на вихідні повертаються нічні морози. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 9–15 листопада 2026 року.