Стало відомо, чому білоруський літак подав сигнал лиха

Літак, що летів із Мінська до Анталії, подав сигнал лиха й екстрено сідає в РФ

На борту літака перебувають 197 пасажирів і сім членів екіпажу

Літак Belavia рейсу Мінськ-Анталія подав сигнал лиха. Причиною може бути технічна несправність. Про це повідомляє Інтерфакс.

Агентство інформує, що екіпаж вийшов на зв'язок із диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичне раптове зростання температури мастила в двигуні, запитавши про екстрену посадку.

Лайнер перебуває біля кордону Липецької і Тульської областей та продовжує рух на невеликій висоті в бік Москви.

ЗМІ повідомили, що спочатку екіпаж просив про екстрену посадку в Воронежі.

«Диспетчери дали дозвіл, а літак став виробляти паливо. Однак, пізніше змінив курс в напрямку Москви», – йдеться в повідомленні.

Видання ТАСС встановило, що на борту літака «Белавіа», який подав сигнал тривоги, перебувають 197 пасажирів і 7 членів екіпажу. Борт сідатиме в Домодєдово.

Раніше стало відомо, що літак білоруської авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха.