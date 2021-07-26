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    Стало відомо, чому білоруський літак подав сигнал лиха

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    Літак, що летів із Мінська до Анталії, подав сигнал лиха й екстрено сідає в РФ - Стало відомо, чому білоруський літак подав сигнал лиха
    Літак, що летів із Мінська до Анталії, подав сигнал лиха й екстрено сідає в РФ
    Фото: з відкритих джерел

    На борту літака перебувають 197 пасажирів і сім членів екіпажу

    Літак Belavia рейсу Мінськ-Анталія подав сигнал лиха. Причиною може бути технічна несправність. Про це повідомляє Інтерфакс.

    Агентство інформує, що екіпаж вийшов на зв'язок із диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичне раптове зростання температури мастила в двигуні, запитавши про екстрену посадку.

    Лайнер перебуває біля кордону Липецької і Тульської областей та продовжує рух на невеликій висоті в бік Москви.

    ЗМІ повідомили, що спочатку екіпаж просив про екстрену посадку в Воронежі.

    «Диспетчери дали дозвіл, а літак став виробляти паливо. Однак, пізніше змінив курс в напрямку Москви», – йдеться в повідомленні.

    Видання ТАСС встановило, що на борту літака «Белавіа», який подав сигнал тривоги, перебувають 197 пасажирів і 7 членів екіпажу. Борт сідатиме в Домодєдово.

    Раніше стало відомо, що літак білоруської авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха.

    Теги: Білорусь лайнер літак аварія авіарейс
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    Стало відомо, чому білоруський літак подав сигнал лиха