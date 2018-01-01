Авіакомпанія уточнила: унаслідок падіння іранського літака загинули 65 людей

Одного з пасажирів на борту літака було, зазначили в авіакомпанії

Унаслідок падіння іранського літака загинули не 66 людей, а 65, заявила авіакомпанія Aseman Airlines. Згідно з повідомленням одного з пасажирів на борту не було. Спочатку повідомлялося, що на його перебували 60 пасажирів та шестеро членів екіпажу. Катастрофа сталася поблизу міста Семиром у провінції Ісфаган. Нагадаємо, 18 лютого в



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Одного з пасажирів на борту літака було, зазначили в авіакомпанії

Унаслідок падіння іранського літака загинули не 66 людей, а 65, заявила авіакомпанія Aseman Airlines.

Згідно з повідомленням одного з пасажирів на борту не було.

Спочатку повідомлялося, що на його перебували 60 пасажирів та шестеро членів екіпажу. Катастрофа сталася поблизу міста Семиром у провінції Ісфаган.

Нагадаємо, 18 лютого в Ірані розбився літак ATR 72, на борту якого було 60 пасажирів і шість членів екіпажу.

Літак належав авіакомпанії Aseman Airlines. Він виконував рейс з Тегерана в місто Ясуй, розташоване на південному заході країни.

Міністерство закордонних справ повідомило, що українці не постраждали у результаті авікатастрофи в Ірані, що сталася сьогодні.