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    Авіакомпанія уточнила: унаслідок падіння іранського літака загинули 65 людей

    Одного з пасажирів на борту літака було, зазначили в авіакомпанії
    Унаслідок падіння іранського літака загинули не 66 людей, а 65, заявила авіакомпанія Aseman Airlines. Згідно з повідомленням одного з пасажирів на борту не було. Спочатку повідомлялося, що на його перебували 60 пасажирів та шестеро членів екіпажу. Катастрофа сталася поблизу міста Семиром у провінції Ісфаган. Нагадаємо, 18 лютого в
    • Вчора, 21:30
    • Розсилка

    Одного з пасажирів на борту літака було, зазначили в авіакомпанії

    Унаслідок падіння іранського літака загинули не 66 людей, а 65, заявила авіакомпанія Aseman Airlines.

    Згідно з повідомленням одного з пасажирів на борту не було.

    Спочатку повідомлялося, що на його перебували 60 пасажирів та шестеро членів екіпажу. Катастрофа сталася поблизу міста Семиром у провінції Ісфаган.

    Нагадаємо, 18 лютого в Ірані розбився літак ATR 72, на борту якого було 60 пасажирів і шість членів екіпажу.

    Літак належав авіакомпанії Aseman Airlines. Він виконував рейс з Тегерана в місто Ясуй, розташоване на південному заході країни.

    Міністерство закордонних справ повідомило, що українці не постраждали у результаті авікатастрофи в Ірані, що сталася сьогодні.

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