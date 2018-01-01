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    В Ірані розбився літак, на борту якого було 60 пасажирів

    Літак належав авіакомпанії Aseman Airlines
    В Ірані розбився літак ATR 72, на борту якого, за попередніми даними, були 60 пасажирів і шість членів екіпажу. Літак належав авіакомпанії Aseman Airlines. Він виконував рейс з Тегерана в місто Ясуй, розташоване на південному заході країни. Катастрофа сталася в горах в центральній частині Ірану. Літак впав біля міста Семіром в провінції Ісфахан.
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    Літак ATR 72 авіакомпанії Aseman Airlines
    Літак ATR 72 авіакомпанії Aseman Airlines

    Літак належав авіакомпанії Aseman Airlines

    В Ірані розбився літак ATR 72, на борту якого, за попередніми даними, були 60 пасажирів і шість членів екіпажу.

    Літак належав авіакомпанії Aseman Airlines. Він виконував рейс з Тегерана в місто Ясуй, розташоване на південному заході країни.

    Катастрофа сталася в горах в центральній частині Ірану. Літак впав біля міста Семіром в провінції Ісфахан.

    Нагадаємо, 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово» розбився пасажирський літак «Саратовських авіаліній». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

    В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

    Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

    Джерело: Медуза

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