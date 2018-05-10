Австралія на розслідування катастрофи МН17 дасть понад $50 мільйонів

Фінансування розслідування закладено у проект федерального бюджету Австралії на 2018-2019 роки

Уряд Австралії виділить понад $50 мійльонів на забезпечення потреб кримінального розслідування у Нідерландах катастрофи МН17. Про це повідомляє прес-служба МЗСіТ Австралії. «Уряд Тернбулла продовжує домагатися справедливості для жертв рейсу MH17. Ми надамо 50,3 млн дол. протягом чотирьох років, щоб підтримати голландське



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Фінансування розслідування закладено у проект федерального бюджету Австралії на 2018-2019 роки

Уряд Австралії виділить понад $50 мійльонів на забезпечення потреб кримінального розслідування у Нідерландах катастрофи МН17.

Про це повідомляє прес-служба МЗСіТ Австралії.

«Уряд Тернбулла продовжує домагатися справедливості для жертв рейсу MH17. Ми надамо 50,3 млн дол. протягом чотирьох років, щоб підтримати голландське правосуддя щодо притягнення винних до відповідальності та допомогти близьким (жертв) взяти участь у судовому розгляді», - йдеться у заяві міністра закордонних справ Австралії Джулі Бішоп.

Згадане фінансування закладено у проект федерального бюджету Австралії на 2018-2019 роки, який днями внесла на розгляд парламенту урядова коаліція.

«Фінансування також передбачає продовження роботи посольства Австралії в Києві та додаткові ресурси для підтримки участі Австралії в обвинуваченні», - сказано в бюджетних документах.

Ухвалення країнами учасницями Слідчої групи позитивних рішень щодо фінансування роботи нідерландського судочинства у справі МН17 є важливим кроком для ефективного продовження розслідування.