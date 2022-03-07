У Запоріжжі відкрився центр допомоги постраждалим від війни

У центрі облаштовані сидячі та спальні місця.

У Запоріжжі запрацював центр прийому українців, які переміщаються з зони бойових дій. Загалом тут можуть розміститися близько 1000 осіб одночасно, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

«Відпрацьована зручна логістика, за якою допомогу вже отримали півсотні осіб», – написали в ОВА.

Представники поліції на місці встановлюють особу та перевіряють наявність документів. Після чого працівники управління соціального захисту визначають, які послуги можуть надати, далі розподіляють для подальшого влаштування на тимчасове перебування. Зокрема, у центрі облаштовані сидячі та спальні місця.

«Завдяки небайдужим запоріжцям у центрі вже є запас одягу, взуття для чоловіків, жінок та дітей та іграшки. На місці працює медичний пункт. На місці організовано умови для харчування переселенців. Окрім цього, щоденно запоріжанки несуть у центр власну свіжу випічку, аби підтримати і працівників хабу, і людей, що опинилися там», – розповіли у обладміністрації.

Нагадаємо, на Закарпаття прибуває друга хвиля вимушених переселенців, людей просять реєструватися, аби вони змогли отримати роботу та соціальні виплати.