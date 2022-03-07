Путіну, схоже, вже не до денацифікації, вже не до «ядерних розробок»

Путін шукає хоч якийсь варіант «перемоги»

Путін почав здавати назад. Поки що маленькими напівкроками. Шукає, собака, хоч якийсь варіант «перемоги», яку він завантажить в порожні голови своїх соотєчествєнніків. Йому, схоже, вже не до денацифікації, вже не до «ядерних розробок».

Мовляв, дайте хоч щось:

Дмитрій Пєсков: «Россия сообщила Украине, что может прекратить операцию в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. Это признание Крыма российским, а также признание независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».

Ну, я думаю, що ви знаєте продовження: «Русскій воєнний корабль…»

Читайте також:

Джерело: блог Віктора Шлінчака

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.