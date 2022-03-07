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    Думки вголос

    Путін почав здавати назад

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    •  glavcom.ua
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    Путіну, схоже, вже не до денацифікації, вже не до &laquo;ядерних розробок&raquo; - Путін почав здавати назад
    Путіну, схоже, вже не до денацифікації, вже не до «ядерних розробок»

    Путін шукає хоч якийсь варіант «перемоги»

    Путін почав здавати назад. Поки що маленькими напівкроками. Шукає, собака, хоч якийсь варіант «перемоги», яку він завантажить в порожні голови своїх соотєчествєнніків. Йому, схоже, вже не до денацифікації, вже не до «ядерних розробок».

    Мовляв, дайте хоч щось:

    Дмитрій Пєсков: «Россия сообщила Украине, что может прекратить операцию в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. Это признание Крыма российским, а также признание независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».

    Ну, я думаю, що ви знаєте продовження: «Русскій воєнний корабль…»

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    Джерело: блог Віктора Шлінчака

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    Теги: Росія війна Путін #stoprussia
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    Путін почав здавати назад