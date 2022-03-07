Путін почав здавати назад
Путін шукає хоч якийсь варіант «перемоги»
Путін почав здавати назад. Поки що маленькими напівкроками. Шукає, собака, хоч якийсь варіант «перемоги», яку він завантажить в порожні голови своїх соотєчествєнніків. Йому, схоже, вже не до денацифікації, вже не до «ядерних розробок».
Мовляв, дайте хоч щось:
Дмитрій Пєсков: «Россия сообщила Украине, что может прекратить операцию в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. Это признание Крыма российским, а также признание независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».
Ну, я думаю, що ви знаєте продовження: «Русскій воєнний корабль…»
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Джерело: блог Віктора Шлінчака