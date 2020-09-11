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    За день коронавірус виявили у 93 співробітників МВС

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    За день коронавірус виявили у 93 співробітників МВС
    Фото: Укрінформ

    Загалом від початку пандемії в органах МВС виявлено 4010 хворих на коронавірус

    Відтепер МВС інформуватиме про кількість правоохоронців, хворих на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ у соцмережах.

    «Відтак, сьогодні, 11 вересня, зафіксовано 93 нових випадків лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби, - пише пресслужба МВС.

    Загалом від початку пандемії в органах МВС виявлено 4010 хворих на коронавірус.

    «Загальна кількість випадків (захворювання - ред.) на коронавірусну хворобу серед правоохоронців з початку пандемії – 4010, одужала – 3581 особа», - йдеться у повідомленні.

    Найбільше хворих наразі виявлено у Волинській, Закарпатській, Хмельницькій, Харківській областях та у Києві.

    У МВС наголосили, що з березня 2020 року правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби і є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, а й за фактичним рівнем захворюваності.
    Також нагадаємо, що в українській армії за минулу добу виявили ще 35 хворих на Covid-19.
    В Україні з 14 вересня протягом двох тижнів діятиме новий поділ регіонів на зони.

    Київ з 14 вересня - у «помаранчевій» за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Київ потрапив до «помаранчевої» зони.

    Також МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      148756
    • Хворіють
      78675
    • Одужали
      67005
    • Померли
      3076

    До слова, в Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 –  (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом  148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.

    МВС хвороби коронавірус
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