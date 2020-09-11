За день коронавірус виявили у 93 співробітників МВС



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Фото: Укрінформ

Загалом від початку пандемії в органах МВС виявлено 4010 хворих на коронавірус

Відтепер МВС інформуватиме про кількість правоохоронців, хворих на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ у соцмережах.

«Відтак, сьогодні, 11 вересня, зафіксовано 93 нових випадків лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби, - пише пресслужба МВС.

Загалом від початку пандемії в органах МВС виявлено 4010 хворих на коронавірус.

«Загальна кількість випадків (захворювання - ред.) на коронавірусну хворобу серед правоохоронців з початку пандемії – 4010, одужала – 3581 особа», - йдеться у повідомленні.

Найбільше хворих наразі виявлено у Волинській, Закарпатській, Хмельницькій, Харківській областях та у Києві.

У МВС наголосили, що з березня 2020 року правоохоронці перейшли на посилений варіант несення служби і є другими не тільки за ступенем ризику зараження після лікарів, а й за фактичним рівнем захворюваності.

В Україні з 14 вересня протягом двох тижнів діятиме новий поділ регіонів на зони.

Коронавірус в Україні

Всього 148756

Хворіють 78675

Одужали 67005

Померли 3076

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