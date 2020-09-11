За день коронавірус виявили у 93 співробітників МВС
Загалом від початку пандемії в органах МВС виявлено 4010 хворих на коронавірус
Відтепер МВС інформуватиме про кількість правоохоронців, хворих на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ у соцмережах.
«Відтак, сьогодні, 11 вересня, зафіксовано 93 нових випадків лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби, - пише пресслужба МВС.
Загалом від початку пандемії в органах МВС виявлено 4010 хворих на коронавірус.
«Загальна кількість випадків (захворювання - ред.) на коронавірусну хворобу серед правоохоронців з початку пандемії – 4010, одужала – 3581 особа», - йдеться у повідомленні.
Найбільше хворих наразі виявлено у Волинській, Закарпатській, Хмельницькій, Харківській областях та у Києві.
Київ з 14 вересня - у «помаранчевій» за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Київ потрапив до «помаранчевої» зони.
Також МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною.
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Всього148756
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Хворіють78675
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Одужали67005
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Померли3076
До слова, в Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.