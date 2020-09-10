Зеленський зібрався їхати за кордон



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Володимир Зеленський поїде до Австрії

Президент здійснить перший з березня зарубіжний візит

Наступного Володимир Зеленський з дводенним візитом відвідає Австрію, повідомляє пресслужба Офісу президента в четвер, 10 вересня.

У рамках візиту 15-16 вересня заплановані переговори з президентом Австрії Олександром ван дер Белленом, канцлером Себастіаном Курцом і главою парламенту Австрії Вольфгангом Соботкою.

Зеленський і ван дер Беллен візьмуть участь в роботі Економічного форуму.

Під час візиту запланована участь Зеленського і його дружини в церемонії презентації російськомовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Зазначимо, через пандемію коронавірусу Зеленський практично не здійснює зарубіжних візитів. Замість цього він їздить Україною з так званими інспекціями проекту «Велике будівництво».

Також Зеленський заявив, що хоче відновити авіасполучення з Ізраїлем.

Між іншим, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан напередодні дав інтерв'ю, в якому розповів про Зеленського та його оточення чимало цікавих речей. Зокрема він повідомив, що йому спалили два авто. Він вважає причетними до злочину спецслужби та Офіс президента Володимира Зеленського.

Також Богдан повідомив, що через погрози залишив Україну.

Богдан зізнався, що коли Володимир Зеленський його звільняв, то порівняв із некоханою жінкою.

Він розповів, що найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко та про те, що у «Слузі народу» багато дурнів.

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.



