В Угорщині зафіксована найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу



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Кількість активних випадків на сьогодні становить 6264 людини, 43% з них зафіксовані в Будапешті

Прем'єр Орбан заявив, що школи закривати не будуть

Угорщина повідомила про 718 нових випадків зараження коронавірусом в п'ятницю, 11 вересня, що наразі є найвищим щоденним показником. Про це повідомляє угорський портал 444.hu.

Зазначається, що кількість активних випадків на сьогодні становить 6264 людини, 43% з них зафіксовані в Будапешті.

«Госпіталізовано 259 пацієнтів з коронавірусом, 12 з яких знаходяться на штучній вентиляції легенів. Всього з початку пандемії в країні зареєстровано 10 909 випадків коронавірусу і 631 смертей серед інфікованих», – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив в п'ятницю, 11 вересня, що уряд не буде нав'язувати закриття шкіл, а буде прагнути захистити найбільш вразливих людей похилого віку.

За його словами, друга хвиля пандемії вимагає іншої стратегії, ніж перша, яка завдала удару по економіці в березні і квітні.

«Зараз мета не в тому, щоб всі сиділи вдома, щоб країна зайшла в глухий кут. Мета полягає в тому, щоб захистити здатність країни продовжувати роботу», – сказав Орбан.

Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням Covid-19.

До слова, у світі станом на ранок 11 вересня виявлено 28328131 хворих на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом складає 913919, одужало – 20342740 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу у країнах Європи виявлено в Іспанії, Франції, Росії, Великобританії та Українї. Наразі Україна перебуває на 16-му місці за кількістю заражень за добу.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян . Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

В Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.