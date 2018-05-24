Авто нападників на Найєма залишили під арештом

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Скріншот з відео Місце нападу на Найєма у центрі Києва

Зазначається, що ухвала Апеляційного суду оскарженню не підлягає

Апеляційний суд Києва залишив під арештом автомобіль Mercedes, який фігурує у справі про напад на народного депутата Мустафу Найєма. Відповідне рішення у четвер, 24 травня, ухвалила колегія суддів на чолі з Денисом Масенком.

«Апеляційну скаргу представника власника майна Саїтова адвоката Сініченка залишити без задоволення», – заявив Масенко.

Таким чином, суд залишив без змін попередню ухвалу, якою на Mercedes Саїтова було накладено арешт.

«Ухвала Апеляційного суду оскарженню не підлягає», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, 23 травня побитого під час нападу Мустафу Найєма виписали з лікарні. За словами нардепа, він з адвокатами почав готуватися до відкритого судового процесу.

Як відомо, 30 квітня в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Зловмисників затримали, один із них втік до Баку.

Обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня. Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Також було прийняте рішення про обрання для четвертого підозрюваного - Магомед-Аміна Абубакаровича Саїтова - запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.

У свою чергу суд в Азербайджані відпустив Магомеда-Аміна Саїтова під особисте зобов’язання.

Джерело: Українська правда