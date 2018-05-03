Суд обрав запобіжний захід останньому затриманому учаснику конфлікту з Найємом

22-річний громадянин РФ має перебувати за місцем проживання з 23:00 до 6:00

Третього із затриманих фігурантів справи про побиття депутата Мустафи Найєма Умолту Руслановичу Темербулатову суд обрав нічний домашній арешт. Відповідний запобіжний захід оголосила суддя Шевченківського райсуду Києва Тетяна Левицька. 22-річний громадянин РФ Темербулатов Умолт Русланович має перебувати за місцем проживання з 23-ї



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Прокурор просив для Темербулатова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

22-річний громадянин РФ має перебувати за місцем проживання з 23:00 до 6:00

Третього із затриманих фігурантів справи про побиття депутата Мустафи Найєма Умолту Руслановичу Темербулатову суд обрав нічний домашній арешт.

Відповідний запобіжний захід оголосила суддя Шевченківського райсуду Києва Тетяна Левицька.

22-річний громадянин РФ Темербулатов Умолт Русланович має перебувати за місцем проживання з 23-ї години до 6 ранку до 30 червня включно.

Також він має здати паспорти. Темербулатов підозрюють у вчиненні хуліганських дій (ч.2 ст.296) стосовно Мустафи Найєма.

Як і для інших затриманих, прокурор просив для Темербулатова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня.

Другого підозрюваного, 19-річного Ахмета Саїтова, суд відправив під нічний домашній арешт.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі також було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників. Також у середу з'явився 10-хвилинний відеозапис конфлікту.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.

2 травня суд дозволив суд дозволив затримати підозрюваного, який втік з України.

Джерело: Українська правда