Суд в Баку відпустив підозрюваного у побитті Найєма

Тепер Саітов має з’являтися на вимогу до правоохоронних органів

Суд в Азербайджані відпустив Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма, під особисте зобов’язання. Про це повідомила речник генерального прокурора України Лариса Сарган. «Суд в Азербайджані обрав для Саітова особисте зобов’язання, тому його відпустили», - зазначила Сарган, додавши,



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Магомед-Амін Саїтов

Тепер Саітов має з’являтися на вимогу до правоохоронних органів

Суд в Азербайджані відпустив Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма, під особисте зобов’язання.

Про це повідомила речник генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Суд в Азербайджані обрав для Саітова особисте зобов’язання, тому його відпустили», - зазначила Сарган, додавши, що тепер він має з’являтися на вимогу до правоохоронних органів.

Як відомо, Саітова затримали в Баку, куди він втік після нападу на Найєма у Києві. 5 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

За словами Сарган, українська сторона готує матеріали для екстрадиції в Україну підозрюваного у побитті нардепа. При цьому прес-секретар генпрокурора зазначила, що «можливо їх підготували і надіслали ще вчора (7 травня. – Ред.)» або надішлють на днях.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проживає у Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня. Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Шевченківський районний суд Києва 7 травня прийняв рішення про обрання для четвертого підозрюваного - Магомед-Аміна Абубакаровича Саїтова - запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.

Джерело: Українська правда