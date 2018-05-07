Суд арештував четвертого нападника на Найєма

Суддя ухвалив доставити підозрюваного до суду для розгляду питання про застосування запобіжного заходу

Шевченківський районний суд Києва в понеділок, 7 травня, прийняв рішення про обрання для четвертого підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави. Про це повідомила прес-служба суду в соцмережі Facebook. Термін дії рішення про арешт підозрюваного становить 56 днів, тобто до 1 липня 2018 року.



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Магомед-Аміна Абубакаровича Саїтова затримали в Баку

Суддя ухвалив доставити підозрюваного до суду для розгляду питання про застосування запобіжного заходу

Шевченківський районний суд Києва в понеділок, 7 травня, прийняв рішення про обрання для четвертого підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави. Про це повідомила прес-служба суду в соцмережі Facebook.

Термін дії рішення про арешт підозрюваного становить 56 днів, тобто до 1 липня 2018 року.

«Слідчий суддя постановив доправити Магомед-Аміна Абубакаровича Саїтова до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміни на більш м'який запобіжний захід після затримання підозрюваного, однак не пізніше 48 годин з моменту його доставки до місця кримінального провадження», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Магомеда-Аміна Саїтова. Згодом його затримали у Баку.