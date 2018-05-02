Одного з нападників на Найєма взяли під домашній арешт

Саїтов у суді заявив, що він особисто не вчинив напад на Найєма, а просто «сидів у машині і спостерігав»

Одного з підозрюваних у нападі на народного депутата від БПП Мустафу Найєма взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня. Про це повідомляє кореспондентка Громадського із зали Шевченківського районного суду Києва. Обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова підозрюють за ч.2 статті 296 Кримінального



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саїтов у суді заявив, що він особисто не вчинив напад на Найєма, а просто «сидів у машині і спостерігав»

Одного з підозрюваних у нападі на народного депутата від БПП Мустафу Найєма взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня.

Про це повідомляє кореспондентка Громадського із зали Шевченківського районного суду Києва.

Обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова підозрюють за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу — «хуліганство, вчинене групою осіб».

Рішенням судді задовольнили клопотання адвокатів нападника, які просили для підозрюваного домашній арешт або будь-який інший легший запобіжний захід у зв’язку з тим, що він студент 2 курсу НТУУ «КПІ» і «тримання під вартою може вплинути на навчальний процес».

«Хіба може студент другого курсу чинити ризик народному депутату?», — заявив адвокат Саїтова.

Також, серед аргументів сторони захисту було і те, що справу описують як напад на народного депутата, а не як напад на громадянина України, відповідно, це тиск на суд, бо потерпілий — депутат від БПП.

Сам Саїтов у суді заявив, що він особисто не вчинив напад на Найєма, а просто «сидів у машині і спостерігав». Водночас він визнав свої дії неприйнятними.

Зі свого боку прокуратура вимагала для Саїтова тримання під вартою.

Саїтов Магомед-Салії Арбуєвич є одним з 5-ти підозрюваних у нападі на депутата Мустафу Найєма. Трьох з них затримали одразу після сутички, один втік з країни, ще одну особу встановлюють.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.