Суд відправив під нічний домашній арешт другого підозрюваного у побитті Найєма

Підозрюваний Саїтов повністю погоджувався зі своїм адвокатом та нічого не коментував на засіданні суду

Другого підозрюваного у нападі на депутата від БПП Мустафу Найєма взяли під нічний домашній арешт. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, розглянувши клопотання прокуратури. Як повідомляє «Громадське», 19-річному підозрюваному, раніше не судимому громадянину України Ахмету Саїтову інкримінують порушення ч.2 статті 296



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Фото: Громадське Підозрюваний у нападі на депутата Ахмет Саїтов у залі Шевченківського суду Києва

Підозрюваний Саїтов повністю погоджувався зі своїм адвокатом та нічого не коментував на засіданні суду

Другого підозрюваного у нападі на депутата від БПП Мустафу Найєма взяли під нічний домашній арешт. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, розглянувши клопотання прокуратури.

Як повідомляє «Громадське», 19-річному підозрюваному, раніше не судимому громадянину України Ахмету Саїтову інкримінують порушення ч.2 статті 296 Кримінального кодексу — «хуліганство, вчинене групою осіб».

Прокуратура клопотала про взяття Саїтова під варту без можливості застави. Прокурор також наголосив на погрозах у соціальних мережах, про які раніше наголосила адвокатка Мустафи Наєма та його брат, що і було аргументом сторони обвинувачення для взяття Саїтова під варту.

Зі свого богу адвокат підозрюваного просив легшого запобіжного заходу для нього. Саїтов ніде не працює та не навчається. Він повністю погоджувався зі своїм адвокатом та нічого не коментував на засіданні.

«Невже 19-річний хлопець може бути небезпечним для народного депутата?», - запитував адвокат Саїтова Андрій Доманський. Також, Доманський сказав, що повідомлення про погрози у соціальних мережах є неаргументовані.

Також захист Саїтова заявив, що потерпілий депутат Найєм при наданні свідчень у справі був під дією знеболюючих препаратів, «які могли вплинути на свідчення».

Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі також було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.

2 травня суд дозволив суд дозволив затримати підозрюваного, який втік з України.