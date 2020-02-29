Азербайджан призупиняє авіасполучення з Іраном



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Азербайджан призупиняє авіасполучення з Іраном через коронавірус

Авіасполучення призупинено через спалах коронавіруса в Ірані

Компанія «Азербайджанські авіалінії» (AZAL) з суботи, 29 лютого, призупиняє польоти в Іран через поширення нового типу коронавірусу.

Про це йдеться на сторінці AZAL в Facebook.

«Згідно з оновленою інформацією, в зв'язку з епідеміологічною ситуацією «Азербайджанські авіалінії« припиняють польоти в Іран», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в суботу ввечері авіакомпанія Buta Airways, що є структурним підрозділом AZAL, повернувшись без пасажирів з тегеранського аеропорту імені Імама Хомейні, виконає останній рейс по маршруту Баку - Тегеран.

Припиняються також польоти в Баку іранської компанії Iran Air.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.

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