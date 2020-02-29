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    У Німеччині коронавірусом заразилися чотири дитини

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    У Німеччині коронавірусом заразилися чотири дитини - У Німеччині коронавірусом заразилися чотири дитини
    У Німеччині коронавірусом заразилися чотири дитини

    Діти є вихованцями дитсадка в окрузі Хайнсбер

    У федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія на заході Німеччини підтверджені чотири випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2 серед дітей.

    Про це повідомляє DW.

    Повідомляється, що всі чотири дитини є вихованцями дитсадка в окрузі Хайнсберг, одна з виховательок якого захворіла спричиненою коронавірусом пневмонією COVID-19. Зокрема, всі хворі діти знаходяться в задовільному стані, у них лише легкі симптоми простудного захворювання.

    В цілому даний дитячий сад відвідують 114 дітей, 100 з них перевірили на наявність коронавірусу. Ще 14 дітей, за попередніми даними, батьки не привезли для проведення добровільного тесту. 

    Крім того, коронавірус підтверджений у вихователя групи подовженого дня в одній з початкових шкіл Бонна. 23-річний чоловік з легкими симптомами захворювання знаходиться під домашнім карантином. Школа, в якій навчаються близько 185 дітей, закрита на два тижні, школярів тестують на наявність коронавірусу.

    Також 29 лютого стало відомо про ще один випадок зараження коронавірусом в Північному Рейні - Вестфалії. У місті Люденшайд збудник виявлений у вчителя корекційної школи.

    Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.

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