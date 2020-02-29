Папа Римський третій день поспіль скасовує заходи через хворобу



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Папа Римський третій день поспіль скасовує заходи через хворобу Фото: АР

Під час меси у Папи був кашель та нежить

Папа римський Франциск третій день поспіль скасовує офіційні заходи через застуду.

Про це повідомляє АР.

До цього Папа Франциск ніколи не відміняв так багато офіційних подій за час свого семирічного папства.

Проте він продовжує працювати зі своєї резиденції у Ватикані і приймає людей наодинці.

Папа востаннє з’явився на публіці в середу, 26 лютого. Тоді у нього був кашель і нежить під час меси.

На наступний день він скасував месу по всьому місту з римськими священиками, а в п’ятницю, 28 лютого пропустив зустріч з учасниками конференції у Ватикані, присвяченій штучному інтелекту.

Нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

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