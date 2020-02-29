Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останніми даними загальна кількість жертв коронавірусу в світі досягла 2923 осіб

На Китай припадає 79 251 підтверджених випадків захворювання

Загальна кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі продовжує зростати і досягла до ранку суботи, 29 лютого, 85 162 людини.

Про це повідомляє South China Morning Post.

На Китай припадає 79 251 підтверджених випадків захворювання, за межами материкового Китаю число заражених досягло 5902, збільшившись за минулу добу на 1718 випадків.

Найбільше хворих виявлено в Південній Кореї - 2931 людина, 888 — в Італії, 388 — в Ірані, на території Японії - 235 осіб і 705 — пасажири і члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess.

За останніми даними загальна кількість жертв коронавірусу в світі досягла 2923 осіб, 2835 з яких — в Китаї. За останню добу в Китаї померло 47 осіб.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.

Читайте також: