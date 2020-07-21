Окупанти на Донеччині поранили двох українських воїнів



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Сьгодні ворог двічі відкривав вогонь на Донбасі

Російські найманці обстріляли підступи до Павлополя та Гнутового

Від початку доби 21 липня російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя та Гнутового. Двоє українських військових зазнали поранень.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Сьогодні, 21 липня, станом на 12.00 російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші. Як вже повідомив пресцентр штабу ООС, внаслідок ворожих обстрілів з АГС двоє наших героїв отримали осколкові поранення. Військовослужбовців оперативно евакуйовано до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу», - зазначив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, після 09.50 в районі Павлополя збройні формування РФ розпочали обстріл позицій українських захисників із автоматичних станкових гранатометів. З близько 10.30 з ручних протитанкових гранатометів окупанти порушили режим тиші поблизу Гнутового.

Об'єднані сили вели адекватні оборонні дії з легкого піхотного озброєння. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються, повідомив речник.

Як повідомлялося, за добу 20 липня збройні формування РФ 17 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, в результаті один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранення.