АЗС знову підняли ціни на бензин і дизпальне

Пальне подорожчало на заправках WOG, SOCAR, AMIC Energy, KLO, «БРСМ-Нафта» та інших компаній

Великі мережі АЗС, такі як WOG, SOCAR, AMIC Energy, KLO тощо, знову підняли ціни на бензин і дизельне пальне на 10-50 коп. за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів. [READ_MORE] Згідно з повідомленням, на заправках WOG усі види палива подорожчали на 50 коп. за



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Пальне подорожчало на заправках WOG, SOCAR, AMIC Energy, KLO, «БРСМ-Нафта» та інших компаній

Великі мережі АЗС, такі як WOG, SOCAR, AMIC Energy, KLO тощо, знову підняли ціни на бензин і дизельне пальне на 10-50 коп. за літр, повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Згідно з повідомленням, на заправках WOG усі види палива подорожчали на 50 коп. за літр - до 31,45 грн за літр (бензин А-92), 32,45 грн за літр (А-95), 33,45 грн за літр (бензин А-95 «Преміум»), 29,95 грн за літр (дизпаливо).

У мережі АЗС SOCAR ціни на бензин і дизпаливо зросли на 15 коп. за літр, до 30,99 грн за літр (бензин А-92), 31,99 грн за літр (А-95), 32,99 грн за літр (бензин А-95 «Преміум»), 29,49 грн за літр (дизпаливо).

За інформацією UPECO, паливо також подорожчало в мережах «БРСМ-Нафта», «Енерджі Транс», KLO, «Авантаж 7» і «Катрал Південь».

Як відомо, починаючи з серпня 2017 року, ціни на нафтопродукти в Україні зросли в середньому на 4-5 грн за літр і досягли рекордних значень. Так, станом на 17 січня ціни на бензин А-92 зросли до 30,49-30,99 грн за літр, на А-95 - до 31,49-31,99 грн за літр і на дизпаливо - до 29,39 -29,49 грн за літр.

У середині грудня 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову щодо підвищення цін компаніями, що продають світлі нафтопродукти. 21 грудня АМКУ розпочав розслідування на ринку палива, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих узгоджених антиконкурентних діях.

Раніше експерт на ринку нафти і нафтопродуктів, директор спеціальних проектів Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев, заявляв, що до кінця січня ціни на бензин і дизпальне в Україні можуть зрости ще на 1-1,2 грн за літр.