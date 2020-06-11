СБУ виявила привласнення 3 млн грн при будівництві казарм для морпіхів в Очакові



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Роботи у повному обсязі підрядниками й досі не виконано Фото: пресцентр СБУ

Аби «відмити» кошти зловмисники переказували їх підконтрольним комерційним структурам та виводили в тінь

Служба безпеки України викрила привласнення майже 3 мільйонів гривень бюджетних коштів під час будівництва для Міноборони казарм поліпшеного планування, що відповідають стандартам НАТО. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, у 2018 році Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління провело конкурс на зведення житлового комплексу у військовому містечку в Очакові. Тоді ж на рахунки будівельної компанії-переможниці було перераховано 5,4 млн гривень. Проте забудовник виконувати взяті на себе зобов`язання не планував. Через внесення до актів виконаних робіт завищених даних щодо їх обсягів та вартості, підрядник незаконно заволодів 2,9 мільйонами гривень.

Аби «відмити» кошти зловмисники переказували їх підконтрольним комерційним структурам та виводили в тінь.

Крім того, будівельна компанія постійно відкладала терміни введення в експлуатацію казарм, що призвело до значного подорожчання їх початкової вартості. Роботи у повному обсязі підрядниками й досі не виконано.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання учасників оборудки правоохоронці вилучили фінансову документацію, що доводить привласнення бюджетних коштів.

Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Його спільниці, представниці забудовника, крім привласнення інкримінують ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 1 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Директору будівельної компанії повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності посадовців Міноборони, причетних до оборудки.

Викриття зловмисників проводилось співробітниками УСБУ в Одеській області спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України.



