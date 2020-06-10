Збирав дані про військових: у Харкові СБУ затримала українця, що працював на військову розвідку РФ



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Фото: пресцентр СБУ

За даними спецслужби, чоловіка завербували спецслужби Росії під час виїзду до РФ

Служба безпеки України в Харкові затримала українця, який працював на 74-й розвідувальний центр Генштабу Збройних сил Росії. Він збирав дані про військові частини у Харківській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, чоловіка завербували спецслужби Росії під час виїзду до РФ.

«Російські куратори вибрали йому псевдонім «Сумрак» і відпрацювали завдання по збору інформації з обмеженим доступом щодо військових частин, які дислокуються в Харківській області. СБУ задокументували факт збору «Сумраком» інформації з обмеженим доступом щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова в райони проведення операції Об'єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримали в центрі Харкова під час спроби отримання таблиці парольних сигналів для паролювання в повітряних радіомережах авіації Збройних Сил України та державної авіації України, що має секретний доступ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.