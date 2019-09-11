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    Думки вголос

    Володимир Балух став справжнім символом незламності українського духу

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Володимир Балух - Володимир Балух став справжнім символом незламності українського духу
    Володимир Балух

    Україна боролася, бореться і буде боротися за кожного українця, який залишився в застінках Кремля

    Володимир Балух не погодився на жодні компроміси, коли йому сказали: здай Україну і вийдеш із в’язниці. Людина з Україною в серці і душі, він став символом незламності українського духу. За цей символ українці боролися довгі роки, а світові лідери тримали солідарність з Україною.

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    Для мене висока гордість потиснути нарешті руку незламному Володимиру Балуху. І надзвичайно емоційний момент, про який я мріяв усі ці роки. Ще коли Володимир був у кремлівській катівні, я отримував від нього листи, ми спілкувалися з його дружною Наталею. Для мене було справою честі зробити все для його звільнення.

    Україна боролася, бореться і буде боротися за кожного українця, який залишився в застінках Кремля.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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