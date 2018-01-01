Банківська асоціація зібралась судитися з НАБУ через абревіатуру

Банкіри обурюються, що керівництво Національного антикорупційного бюро та журналісти продовжують використовувати абревіатуру НАБУ

Незалежна асоціація банків має намір судитися з Національним антикорупційним бюро за використання її абревіатури. Про це йдеться в повідомленні від 23 січня на сайті асоціації. Наголошується, що Незалежну асоціацію банків України було створено 4 листопада 2011 року представниками 80 вітчизняних банків. Тоді ж вона отримала свою



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Банкіри обурюються, що керівництво Національного антикорупційного бюро та журналісти продовжують використовувати абревіатуру НАБУ

Незалежна асоціація банків має намір судитися з Національним антикорупційним бюро за використання її абревіатури.



Про це йдеться в повідомленні від 23 січня на сайті асоціації.

Наголошується, що Незалежну асоціацію банків України було створено 4 листопада 2011 року представниками 80 вітчизняних банків. Тоді ж вона отримала свою абревіатуру.

2013 року профільне об’єднання представників банківської спільноти стало власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг «НАБУ».

В асоціації зазначають, що звернулись до Кабміну з проханням не допустити дублювання скороченої назви, внаслідок чого, в законі України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 зафіксовано скорочену назву «Національне бюро».

Водночас банкіри обурюються, що керівництво Національного антикорупційного бюро та журналісти продовжують використовувати абревіатуру НАБУ.

Одним із головних аргументів фінансистів є плутанина, яку спричинило дублювання скорочених назв. У поштову скриньку асоціації надходять листи, адресовані Національному бюро, що містять персональні дані та вельми конфіденційну інформацію, яка охороняється чинним законодавством.

Зокрема НАБУ наводить приклад, коли перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів у своєму посланні до директора Нацбюро Артема Ситника, відправленого за адресою Велика Васильківська, 72 (а це офіційна адреса асоціації банків), розповів про ситуацію з реалізацією нафти та газового конденсату.

Крім цього в НАБУ зазначають, що до банкірів регулярно засобами телефонного зв’язку звертаються мас-медіа для отримання коментарів і роз’яснень стосовно затримання суддів чи досудових розслідувань антикорупціонерів.

Банкіри обурються такою плутаниною та залишають за собою право піти до суду

«Схоже на те, що НАБУ (Асоціації) доведеться позиватися до НАБУ (Бюро). І лише суд (у Києві, а, може, у Страсбурзі) визначить хто, навіщо і чому. А там, вочевидь, і з’ясується: НАБУ – вона чи воно, – резюмується в повідомленні.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро було створено в квітні 2015 року.