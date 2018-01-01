Банкнотно-монетний двір Нацбанку очолив Володимир Баглай

Баглай працює на Банкнотно-монетному дворі НБУ з 2009 року

Генеральним директором Банкнотно-монетного двору Національного банку України став Володимир Баглай, передає прес-служба НБУ. «За результатами відкритого відбору на вакантну посаду генерального директора Банкнотно-монетного двору Національного банку України з 23 січня 2018 року призначений Володимир



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Баглай

Баглай працює на Банкнотно-монетному дворі НБУ з 2009 року

Генеральним директором Банкнотно-монетного двору Національного банку України став Володимир Баглай, передає прес-служба НБУ.

«За результатами відкритого відбору на вакантну посаду генерального директора Банкнотно-монетного двору Національного банку України з 23 січня 2018 року призначений Володимир Баглай», — повідомили у Нацбанку.

Зазначається, що Баглай працює на Банкнотно-монетному дворі вже 8 років. Він досконало знає усі етапи виробничого процесу та усі сторони підприємства «з середини», розуміє важливість дотримання високих стандартів якості продукції.

«Упевнений, що професіоналізм, досвід численних міжнародних переговорів та бездоганна ділова репутація Володимира Баглая сприятимуть його ефективній роботі на цій відповідальній посаді», — зазначив в. о. Голови НБУ Яків Смолій.

У регулятора додали, що одним з головних пріоритетів у діяльності новопризначеного керівника стане закріплення позицій Банкнотно-монетного двору на світовому ринку виробництва захищеного паперу та грошових знаків.

До призначення з листопада 2017 року Володимир Баглай був в.о. гендиректора БМД НБУ, з жовтня 2015 року — працював першим заступником керівника цього підприємства.

Загалом Баглай працює на Банкнотно-монетному дворі НБУ з 2009 року, побудувавши успішну професійну кар’єру від інженера-технолога до першого заступника і виконуючого обов’язки генерального директора.

Новообраний гендиректор БМД НБУ має профільну освіту, він закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Технологія друкованих видань» у 2000 році. Вільно володіє англійською мовою.